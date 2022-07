Vattenfall-ceo: 'Dubbel zoveel doorverwijzingen naar schuldhulp dan vorig jaar'

Vattenfall verhoogde begin deze maand vanwege de stijgende energieprijzen weer de variabele tarieven, waardoor klanten per maand gemiddeld 20 euro extra kwijt zijn. Niet iedereen kiest ervoor dat bedrag meteen te betalen. Tien procent van de klanten heeft volgens Vattenfall een veel te laag maandbedrag. Dat kan ertoe leiden dat mensen aan het eind van het jaar een fikse eindafrekening krijgen, die mensen nog verder de problemen in kan drukken.

Als betaling nog steeds uitblijft, krijg je de brief 'vooraankondiging einde leveringscontract'. Hierin staat dat Vattenfal van plan is je energie af te sluiten. Vanaf de datum in de brief heb je 10 dagen om het totale openstaande bedrag te betalen. Als betaling uitblijft, wordt het leveringscontract beëindigd. Dan sluit de netbeheerder je af van energie.

Wie zijn energierekening niet betaalt, krijgt eerst een betalingsherinnering van de energieleverancier. Die moet meestal binnen twee weken betaald worden. Bij Vattenfall is 'een keer te laat betalen niet erg' . Je moet dan een nieuwe betalingsafspraak maken of een betalingsregeling treffen.

Het is voor energieleveranciers niet wettelijk verplicht om het verlagen van het termijnbedrag mogelijk te maken, bevestigen het ministerie van Economische Zaken en de Autoriteit Consument & Markt (ACM) tegenover Nieuwsuur. Die mogelijkheid is bepaald via de voorwaarden van het contract tussen de energiegebruiker en de energieleverancier. Met andere woorden: energieleveranciers bepalen zelf of hun klanten hun eigen termijnbedrag zomaar naar beneden mogen bijstellen.

Bij de meeste energieleveranciers is een maximale verlaging van 15 tot 25 procent gangbaar, zegt Sanne de Jong van prijsvergelijker Gaslicht.com. "Maar de ervaring leert dat in goed onderbouwde gevallen via de klantenservice meer mogelijk is. Na het plaatsen van zonnepanelen bijvoorbeeld."

Hagens vindt het zorgelijk dat tien procent van zijn klanten een veel te laag maandbedrag betaalt. "Dat kan betekenen dat mensen zeshonderd tot twaalfhonderd euro moeten bijbetalen.", zegt hij. "Het gaat om ruim honderdvijftigduizend gezinnen die mogelijk in de problemen komen."

Besparing

Een van de belangrijkste manieren om de kosten laag te houden is het besparen van energie, zegt Hagens. "We werken samen met de fixbrigade, die kosteloos bij mensen thuis langsgaat om te helpen met zaken die eenvoudig zijn maar wel voor besparing kunnen zorgen. En we hebben ook eigen mensen die langsgaan bij mensen om te proberen de energierekening actief omlaag te brengen."

Daarin wil de energieleverancier zelf het goede voorbeeld geven: de thermostaat gaat in de winter naar 16 graden in alle Vattenfall-kantoorgebouwen. "Dat bespaart 25 procent ten opzichte van een thermostaat die op 21 graden staat. We roepen andere bedrijven op dat ook te doen, want als we met elkaar in staat zijn om 10 of 20 procent minder energie te gebruiken, kan dat het verschil maken in of bedrijven in een noodscenario wel of niet van het gas af moeten."