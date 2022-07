Van Dijk voert Nederlands podium aan bij proloog Ladies Tour in Utrecht

Ellen van Dijk heeft de proloog van de Ladies Tour op haar naam geschreven. De renster van Trek, wereldkampioene tijdrijden, was de snelste op het 3,9 kilometer lange en vlakke parcours in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn.

Van Dijk finishte na vijf minuten en acht seconden. Lorena Wiebes (DSM) werd tweede op elf seconden en Wiebes' ploeggenote Esmee Peperkamp maakte het Nederlandse podium compleet op veertien seconden van Van Dijk.

Oud-winnaressen ontbreken

De ronde eindigt zondag en gaat verder over voornamelijk Belgisch grondgebied. Morgen word er gereden in Zulte. Lisa Klein won de laatste twee edities, maar de Duitse is er nu niet bij. Ook andere oud-winnaressen, Marianne Vos, Jolien D'hoore en Emma Johansson, ontbreken dit jaar.