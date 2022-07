EU: goederen op sanctielijst mogen per spoor naar Russische exclave Kaliningrad

Litouwen is bang dat het EU-besluit wordt gezien als een knieval voor Rusland en noemt de vorige interpretatie van de regels acceptabeler: "De vervoersregels naar Kaliningrad kunnen de onjuiste indruk doen ontstaan dat de trans-Atlantische gemeenschap zijn positie en sanctiebeleid richting Rusland verzacht." Wel zegt Litouwen de nieuwe regels te zullen naleven.

Onder het nieuwe besluit kan Litouwen de vervoerde goederen wel streng blijven controleren. Zo mag Rusland geen militaire goederen vervoeren of goederen die zowel een militaire als civiele toepassing kunnen hebben. Ook mag er van toegestane goederen per trein alleen een hoeveelheid vervoerd worden die voorziet in de vraag uit Kaliningrad zelf, om te voorkomen dat de sancties via de exclave omzeild worden.