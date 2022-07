Turkije meldt doorbraak in graancrisis, VN spreekt van belangrijke stap

Turkije stelt dat er een doorbraak is bereikt in gesprekken tussen Oekraïne en Rusland over de graancrisis. Samen met de VN en Turkije zouden er afspraken zijn gemaakt over controles van graanschepen en de oprichting van een coördinatiecentrum.

Secretaris-generaal Antonio Guterres van de VN spreekt van een belangrijke stap. Maar hij benadrukt dat nog meer werk nodig is voordat de graanschepen weer kunnen varen op de Zwarte Zee. Turkije zegt dat de vier partijen volgende week weer om de tafel gaan om het akkoord te ondertekenen.

Rusland en Oekraïne hebben nog niet gereageerd op de berichten van het Turks ministerie van Defensie. Vandaag zijn er in Istanbul voor het eerst in maanden weer directe gesprekken geweest tussen de twee landen.

Vrees voor hongersnood

Oekraïne had zich voorafgaand aan het gesprek hoopvol uitgesproken over een doorbraak. Als gevolg van de invasie ligt de graanexport uit Rusland en Oekraïne, die belangrijk is voor de mondiale voedselvoorziening, al maanden stil. Dat heeft geleid tot fors hogere voedselprijzen en vrees voor een hongersnood in Afrika.

Oekraïne en het Westen beschuldigen Rusland ervan de export van graan tegen te houden met blokkades in de Zwarte Zee. Andersom wijst het Kremlin naar Kiev. Volgens Rusland zijn de zeemijnen van Oekraïne er de oorzaak van dat er geen vrachtschepen kunnen varen.

'Turkije gaat schepen controleren'

Anonieme diplomaten zeggen dat het besproken plan erop neerkomt dat Oekraïne straks de graanschepen langs de mijnen navigeert. Rusland zou deze schepen laten passeren. Turkije zou de vrachtschepen in samenwerking met de VN gaan controleren, zodat er geen wapens worden gesmokkeld.