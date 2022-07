Zweden overtuigt niet in EK-poule Oranje, maar wint wel van Zwitserland

De eerste helft was van een abominabel niveau. De Zweedse speelsters gaven niet thuis en Zwitserland ontbeerde kwaliteit. Zweden had iets meer balbezit, maar deed daar weinig mee. Zwitserland kon een paar keer gevaarlijk worden door fouten van de tegenstander. Tot doelpunten kwam het niet.

Zweden, een van de favorieten voor de eindzege van het EK voetbal voor vrouwen, heeft zijn eerste zege van dit toernooi geboekt. Na het 1-1 gelijkspel tegen Nederland van afgelopen zaterdag werd Zwitserland verslagen (2-1) in wedstrijd met een saaie eerste helft en een vermakelijk tweede bedrijf.

De weinig verheffende eerste helft ging na de pauze direct over in een aantrekkelijke tweede helft, waarin meerdere keren gescoord werd. Nadat de Zweedse spits Stina Blackstenius al een grote kans had gekregen, scoorde Fridolina Rolfö een kleine tien minuten na rust wel voor Zweden (1-0).

Zij ging alleen op de keeper af na een goede pass van Kosovare Asllani en schoof de bal binnen.

Zwitserland brutaal

Het antwoord van Zwitserland liet ongeveer een minuut op zich wachten. Ramona Bachmann kreeg de bal na weifelend optreden van de Zweedse keeper Hedvig Lindahl voor de voeten en scoorde prachtig (1-1). Daarna bleef het nog steeds niet overtuigende Zweden de overhand houden, al werd Zwitserland ook iets brutaler.

Toch ging Zweden er met de overwinning vandoor. Hanna Bennison schoot in de 79ste minuut vanaf de rand van het strafschopgebied raak. Omdat het verzet van Zwitserland na de tweede Zweedse goal gebroken was, kon Zweden verder uitlopen. Dat gebeurde niet, mede doordat er twee goals werden afgekeurd.