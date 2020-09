Williams schudt in drie sets taaie Griekse Sakkari van zich af

Serena Williams heeft de kwartfinales van de US Open bereikt door de 25-jarige Maria Sakkari in drie sets te verslaan. De zesvoudig winnares van de US Open had de handen vol aan de Griekse, maar kon uiteindelijk toch de felicitaties in ontvangst nemen: 6-3, 6-7, 6-3.

In de eerste set liet Williams meteen zien waar ze voor gekomen was, een plek in de kwartfinales. Nadat ze eerst nog drie breakpunten op haar eigen service had moeten wegwerken, wist ze in de game daarna wel meteen de opslag van haar tegenstandster te breken. Vervolgens trok ze betrekkelijk eenvoudig de eerste set naar zich toe.

Revanche

Twee weken geleden hadden de twee tennissters elkaar voor het eerst getroffen en toen had Williams in drie sets haar meerdere moeten erkennen in de Sakkari. Ook nu liet de Griekse zien niet geïmponeerd te zijn door haar illustere Amerikaanse opponente.