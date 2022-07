Een jaar na watersnood: wat als het nu weer zo hard zou regenen?

Hoe het water huishield in Limburg en in Duitsland hele dorpen wegvaagde, zie je in deze video:

Precies een jaar later staan mensen in de getroffen gebieden stil bij de gebeurtenissen, met onder meer een lampionnenoptocht vanavond in Valkenburg.

Toen werden Limburg en delen van Duitsland en België getroffen door extreme regenval. Op sommige plaatsen viel in twee dagen meer dan 250 millimeter regen. Rivieren en beken overstroomden. In België en Duitsland vielen meer dan 200 doden.

"Niets zo veranderlijk als het weer". Deze typisch Nederlandse uitspraak gaat deze week misschien wel nog een beetje extra op. Terwijl waterschappen voorbereidingen treffen voor droogte en weerdeskundigen zich buigen over de vraag of we volgende week de 40 graden aantikken, was het weerbeeld vorig jaar compleet anders.

Een jaar geleden werden Limburg en onze buurlanden overvallen door watersnood na extreme regenval. Het water verwoestte in Duitsland en België hele plaatsen, met alleen al in Duitsland 180 doden tot gevolg. Kijk terug wat er vanaf 13 juli 2021 gebeurde. - NOS

Het waren de grootste overstromingen in Limburg in tientallen jaren. Wat als het nu - een jaar later - in hetzelfde gebied net zo hard zou regenen? Zouden de gevolgen dan hetzelfde zijn, of is er iets veranderd? En zijn er plannen om overstromingen van deze aard te voorkomen?

Allemaal vragen over zogenoemde waterveiligheid. In Nederland zijn waterschappen daarmee bezig. Bij het waterschap in Limburg heeft Josette van Wersch het in haar portefeuille. Ze heeft door de wateroverlast een druk jaar achter de rug.

"Na de watercrisis had alleen het waterschap al op ongeveer 650 locaties schade. We hebben hard gewerkt om die te herstellen en dat is bijna overal gelukt." Volgens Van Wersch is Limburg daarmee weer klaar om nieuwe buien op te vangen. Maar het eerlijke verhaal is, zo erkent ook het waterschap, dat het Limburgse waternetwerk niet opeens meer water aankan dan vorig jaar juli.

Onder meer Valkenburg kreeg toen te maken met wateroverlast: