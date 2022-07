RIVM en Tata Steel eens over uitstoot, maar er is ook kritiek: 'cijfermatige goocheltruc'

In het geval van metalen bijvoorbeeld varieert het verschil tussen maximaal een factor 5 voor lood en chroom tot een factor 50 voor koper. Dat laatste betekent dat er 50 keer meer koper is gemeten dan het RIVM op basis van de milieujaarverslagen van Tata Steel verwachtte.

De provincie Noord-Holland zegt vervolgstappen te nemen om de registratie van de uitstoot van Tata Steel te verbeteren. Tata Steel geeft aan dat het zijn volgende jaarverslagen meer in lijn zal brengen met de strengere ZZS. Verder herhaalt het bedrijf dat het ruim 300 miljoen euro investeert om groener te worden. Onder meer door in te zetten op waterstof wil het in 2030 fors minder schadelijke stoffen uitstoten.

Strengere regels

"Het nieuws van vandaag zegt niets over de vraag of Tata Steel meer heeft uitgestoten dan juridisch is toegestaan," zegt Kars de Graaf, Hoogleraar bestuursrecht en duurzaamheid aan de Rijksuniversiteit Groningen. "Tata Steel krijgt eerst een kans om het rapporteren van zijn uitstoot in het Milieujaarverslag over 2021 aan te passen aan de nieuwe inzichten."

Als het bedrijf de juridische emissienormen heeft overschreden, dan is Tata Steel in overtreding en kan er volgens De Graaf in beginsel handhavend worden opgetreden. "Maar als het voldoet aan zijn wettelijke verplichtingen, is Tata Steel juridisch niets te verwijten."

Daarom kan worden overwogen om die regels strenger te maken. "Juridische normen lopen soms nog achter op bijvoorbeeld de door de Wereldgezondheidsorganisatie aanbevolen eisen met betrekking tot de menselijke gezondheid. Die aanbevelingen zijn vaak relevant, maar strenger dan de juridische norm."

Grootste stikstof-uitstoter

Vanwege de gevolgen voor gezondheid en milieu ligt Tata al jaren onder een vergrootglas. Vandaag werd ook bekendgemaakt dat Tata Steel minder stikstof mag uitstoten van de Provincie Noord-Holland. Het bedrijf is de grootste stikstof-uitstoter van Nederland.

Dinsdag meldde toezichthouder Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied dat er een te grote hoeveelheid van de kankerverwekkende stof chroom-6 in het grondwater bij Tata Steel is gevonden. Volgens de lokale GGD levert het geen gezondheidsrisico op, maar Tata Steel moet wel nader onderzoek doen onder toeziend oog van de dienst.