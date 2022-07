Duizenden campinggasten geëvacueerd om branden bij duin bij Bordeaux

In onder meer de nabijgelegen gemeente La Teste-de-Buch werd een sporthal ingericht. Daar konden mensen zich registreren en zorgden het Rode Kruis en leger voor veldbedden en water, vertelt een geëvacueerde Nederlander aan het AD : "Iedereen moest zich registreren met zijn naam en telefoonnummer. Die rij was wel pittig. Iedereen was super moe."

Vijf campings in de buurt van de hoogste duin van Europa zijn ontruimd vanwege een bosbrand in de buurt. Bij de Dune de Pilat, op zo'n 60 kilometer afstand van Bordeaux, is al zo'n 1200 hectare natuurgebied verwoest.

Het is niet duidelijk wanneer de brand geblust zal zijn en wanneer gasten weer terug kunnen naar de campings. Hoeveel Nederlanders er in de buurt zitten is ook onduidelijk. De ANWB zegt tot nu toe nog geen hulpverzoeken van Nederlanders in nood te hebben gekregen.

De brand lijkt te zijn ontstaan door een auto met pech, die in brand is gevlogen. Niet veel verderop woedt nog een brand die al 1600 hectare natuur heeft verwoest. Er zijn 800 brandweerlieden actief om het vuur te bestrijden met tien blusvliegtuigen. Hoewel de Fransen morgen hun nationale feestdag vieren, is vuurwerk afsteken in gemeenten in de buurt van de branden verboden.

Net als in andere delen van Europa heeft het zuidwesten van Frankrijk te maken met extreme temperaturen. De aanhoudende droogte en harde wind maken het blussen van het vuur erg lastig.