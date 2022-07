Keith Bakker krijgt lagere straf voor ontucht met minderjarige, per direct vrij

Voormalig verslavingsgoeroe Keith Bakker heeft in hoger beroep een fors lagere straf gekregen voor ontucht met een minderjarig meisje. Het hof legde hem een celstraf op van 18 maanden. Omdat de Amsterdammer al anderhalf jaar heeft vastgezeten, komt hij per direct vrij.

In eerste aanleg kreeg Bakker vorig jaar een celstraf van 4,5 jaar. Het OM eiste twee weken terug in hoger beroep een celstraf van 6 jaar en tbs tegen de 61-jarige Bakker, wegens verkrachting. Ook wilde het OM dat hij een beroepsverbod kreeg.

Dwang niet bewezen

Het hof zegt niet te kunnen vaststellen dat in de relatie tussen Bakker en het meisje sprake was van gedwongen seksuele gemeenschap. Volgens de rechter staat wel vast dat Bakker "erg dominant" was in de relatie was en dat hij misbruik maakte van de kwetsbare situatie waarin het slachtoffer zich bevond, schrijft AT5.

Ook staat vast dat er seksuele handelingen zijn gepleegd. "Maar bewijs voor dwang is niet gevonden", aldus de rechter.

Het meisje was bij Bakker in behandeling voor een eetstoornis. Maar volgens het hof is ook niet aangetoond dat Bakker de ontucht met het minderjarige meisje pleegde vanuit de positie van hulpverlener. Het opleggen van een beroepsverbod kan daarom niet aan de orde zijn, aldus het hof.