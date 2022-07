Emotionele Vingegaard na machtsgreep Tour: 'Als klein jongetje van gedroomd'

Hij leek ongenaakbaar. Onaantastbaar op elk terrein, van Vlaanderen tot Roubaix. En dan moesten de bergen nog komen. Uitgerekend op de berg waar Bernard Hinault ooit van zijn troon gestoten werd, bezweek Tadej Pogacar in de Tour de France. De Greg LeMond van 2022 heet Jonas Vingegaard. De Deen bekroonde in de elfde etappe het ploegenspel van het Nederlandse Jumbo-Visma met een splijtende aanval op de Col du Granon en werd beloond met zijn eerste ritzege, zijn eerste gele trui en een prachtig perspectief op zijn eerste eindzege. "We hadden een plan vanaf het begin", vertelde Vingegaard na afloop. "We wilden het superzwaar maken, want dat zou in het voordeel van Primoz Roglic en mij zijn. Dit had ik nooit kunnen doen zonder mijn teamgenoten. Ze waren ongelooflijk."

Jonas Vingegaard zet op de slotklim aan en ziet Tadej Pogacar kraken. - NOS

Vaak is het dankwoord voor het team een vanzelfsprekendheid, maar vandaag kwam de betekenis van ploegenspel in al zijn gedaanten naar boven. Niet voor niets kwamen Roglic en Sepp Kuss op ruim elf minuten juichend over de streep. En toen Wout van Aert zijn winnende ploeggenoot zag zitten bij het interview aarzelde hij geen moment om een dikke knuffel te geven. Onzeker Onderweg werd de positie van Pogacar keer op keer onder vuur genomen van meerdere kanten. Wanneer dacht Vingegaard eigenlijk dat Pogacar zou kraken. "Euh, toen ik aanviel?" "Op de top van de Galibier was hij heel sterk en reed hij iedereen uit het wiel. Toen was ik behoorlijk onzeker. Op die slotklim dacht ik: als ik het niet probeer, win ik ook niet.

De uitgepierde Tadej Pogacar feliciteert Jonas Vingegaard. - NOS