Pogacar bezwijkt onder masterplan Jumbo-Visma: Vingegaard grijpt de macht

Jonas Vingegaard heeft in de elfde etappe de macht gegrepen in de Tour de France. Na een rit die nog lang in de herinnering zal blijven, bezweek geletruidrager Tadej Pogacar. Na een dag vol aanvallen vanuit het kamp van het Nederlandse Jumbo-Visma, boog de Sloveense titelverdediger op de Col du Granon. Vingegaard kwam voor het eerst juichend over de streep in de Tour de France en is ook de nieuwe geletruidrager. De geknakte Pogacar verloor liefst 2.52 minuut op de Deen en moet in het algemeen klassement ook Romain Bardet nog voor zich dulden.

Dagen, weken, maanden. Eigenlijk al vanaf de podiumceremonie van de Tour de France 2021 in Parijs werd bij Jumbo-Visma nagedacht over manieren om Pogacar, de winnaar van de laatste twee edities van de Tour, te verslaan. Eerste zet: Van Aert Vandaag, in de eerste en meteen ook de zwaarste bergrit van deze Tour, werd het masterplan stapje voor stapje ontvouwd. De eerste pion in het schaakspel was Wout van Aert, die vanuit de start in Albertville demarreerde en in zijn eeuwige rivaal Mathieu van der Poel een ideale metgezel kreeg. Ruim twintig kilometer lang reden de twee met een minimale voorsprong voor het peloton voor het verzet brak. Met Van Aert had Jumbo-Visma de gewenste pion voorin en met Christophe Laporte kreeg de ploeg zelfs nog een tweede man in de vlucht. Pogacar voelde de bui al hangen en zette zijn kwetsbare ploeg op kop, maar veel zoden zette dat niet aan de dijk.

Op de fotogenieke Lacets de Montvernier (tweede categorie, 3,4 kilometer à 8,2 procent) brak de veer van Van der Poel. Hij moest als eerste lossen bij de kopgroep, waar behalve Van Aert en Laporte vooral pretendenten voor het bergklassement een plek hadden gevonden. Simon Geschke, de drager van de bolletjestrui zat erbij, maar werd in het sprintje om de bergpunten geklopt door Pierre Latour. En dan moest hij ook mannen als Warren Barguil, in 2017 winnaar van het bolletjestricot, en Dylan Teuns in de gaten houden. Van der Poel stapt af Op die eerste klim hielden de klassementsrenners zich koest, maar dat veranderde op de Col du Télégraphe (eerste categorie, 11,9 kilometer à 7,1 procent). Voor Van der Poel werd die klim een zwanenzang: hij werd ingelopen door het peloton, moest meteen lossen en stapte even later af.

Van der Poel (vooraan) en Van Aert in de aanval - Reuters

Vlak onder de top van de Télégraphe ging het schaakspel van Jumbo verder, toen Primoz Roglic in het spoor van Tiesj Benoot een bommetje gooide en Pogacar tot achtervolgen dwong. Het gevolg daarvan was dat de gele trui zonder ploeggenoten de afdaling in moest, met Roglic, Vingegaard en Geraint Thomas als metgezellen. En dat was nog maar het begin. Zelden gezien spektakel in Valloire In de korte afdaling naar het dorpje Valloire bewees Laporte zijn waarde als vooruitgeschoven pion en zo kregen Roglic en Vingegaard de kans om met een overtal de gele trui (en Geraint Thomas, die ook standhield) te bestoken. In de hellende aanloop naar de Col du Galibier (17,7 kilometer à 6,9 procent) volgde een zelden gezien spektakel aan aanvallen: om de beurt demarreerden Roglic en Vingegaard, maar wat ze ook probeerden de gele trui reed elk gat dicht.

In het tussenstuk tussen de Col du Télégraphe en de Col du Galibier nemen Jonas Vingegaard en Primoz Roglic een voor een geletruidrager Tadej Pogacar onder vuur. Maar die heeft op elke aanval een antwoord. - NOS

Toen de weg op de eindeloze Galibier aanzienlijk omhoog begon te lopen, sloot eerst Marc Soler (ploeggenoot van Pogacar) en later nog een flinke groep met daarin onder anderen Bardet, Enric Mas en Nairo Quintana aan. Roglic offert zich op In de steile kilometers onder de top van de Galibier was het weer Roglic met een aanval, waardoor de groep weer werd uitgedund en Jumbo-Visma opeens vier man bij de eerste zeven had. Maar die aanval bleek zelfmoord. Pogacar voelde aan dat zijn landgenoot het moeilijk had, demarreerde zelf en zag tot zijn tevredenheid dat alleen Bardet, Thomas en Vingegaard konden volgen. Even later had de gele trui helemaal wat hij wilde: een een-tegen-een met Vingegaard.

De eerste man over de top van de Galibier was echter Barguil, die zo ook 40 bergpunten én de 5.000 euro bonus als eerste man op het dak van de Tour (Souvenir Henri Desgranges) opstreek. Daar was het 'Wawa' echter niet om te doen en de Breton begon aan een lange solo richting de slotklim. Ruim vier minuten voor Pogacar en Vingegaard kwam Van Aert over de top. In het ideale schaakspel had hij zijn kopmannen op sleeptouw genomen om weg te rijden bij Pogacar, maar dat had nu geen zin. Van Aert liet zich dan ook terugzakken tot de groep met Roglic, zette zich aan kop en bracht zo Roglic, Kruijswijk en Sepp Kuss aan de voet van de slotklim terug naar Pogacar en Vingegaard. Vingegaard gaat alleen Op de monsterlijke Col du Granon (11,3 kilometer à 9,2 procent), slechts een keer eerder bedwongen in 1986 toen Greg LeMond Bernard Hinault van de troon stootte, moest Vingegaard het alleen doen. En dat deed hij met grote overtuiging.

Jonas Vingegaard zet op de slotklim aan en ziet Tadej Pogacar kraken. - NOS