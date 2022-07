Kranten moeten artikelen over gronddeal Knops rectificeren

NRC en De Limburger moeten van de rechtbank in Amsterdam artikelen rectificeren over oud-staatssecretaris Raymond Knops. De kranten hebben Knops er onterecht van beschuldigd dat hij bij de bouw van zijn woning "voor tienduizenden euro's is bevoordeeld" bij de aankoop van de bouwgrond. De uitspraak van de rechter houdt overigens niet in dat er geen sprake was bevoordeling.

De dagbladen schreven in 2020 dat de CDA'er bij de aankoop van een stuk grond in Limburg bevoordeeld was door een onderneming van de provincie. Dat zou hem een voordeel van enkele tienduizenden euro's hebben opgeleverd. Knops kocht de grond via de zogeheten ruimte-voor-ruimteregeling. In dat project werden oude varkensstallen gesloopt, waarna de vrijgekomen ruimte beschikbaar kwam voor woningbouw.

Knops stelde dat hij een normbedrag betaalde voor het stuk grond. Uit onvrede over de artikelen spande hij in mei een rechtszaak aan.

Opgelucht

Knops reageert bij 1Limburg opgelucht. "Ik ben heel blij met deze uitspraak. Of ik het verwacht had? Ik had het zeker gehoopt, omdat ik weet hoe alles elf jaar geleden is gegaan. Ik ben in dat proces overal bij betrokken geweest. Maar ik ben blij dat er nu een gerechtelijke uitspraak ligt die mijn verhaal bevestigt."

De kranten moeten in alle artikelen met de beschuldiging een rectificatie toevoegen waarin staat: "De rechter heeft geoordeeld dat de in dit artikel gepubliceerde beschuldiging van 'bevoordeling van tienduizenden euro's' onrechtmatig is ten opzichte van Knops."

Ook moeten ze een link toevoegen naar de uitspraak van de rechter. Daarnaast moeten de uitgevers van de kranten de proceskosten betalen.