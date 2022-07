Commissie uit weer grote zorgen over rechtsstaat in Polen en Hongarije

De Europese Commissie blijft zich zorgen maken over de onafhankelijkheid van rechters en media in Polen en Hongarije. In een jaarlijks rapport over de rechtsstaat in de EU somt de Commissie de grootste problemen in de 27 landen op. Het is geen verrassing dat Polen en Hongarije er niet al te best vanaf komen.

De landen zijn al langere tijd in conflict met Brussel over hun rechtsstaat. Daarom hebben ze nog geen geld gekregen uit het coronaherstelfonds. In het geval van Hongarije is de Commissie zelfs een procedure gestart om geld uit de reguliere EU-begroting stop te zetten. Eurocommissaris Didier Reynders (Justitie) noemt de tekortkomingen in de rechtsstaat van de landen "systematisch".

'Nu extra belangrijk'

Vanwege de oorlog in Oekraïne is het volgens Reynders extra belangrijk dat de EU kritisch blijft kijken naar de rechtsstaat: "Nu we Oekraïne helpen bij het in stand houden van hun rechtsstaat kunnen we alleen geloofwaardig blijven als we onze eigen zaken ook op orde hebben."

Het rapport komt op een kritisch moment, met name voor Polen. Onlangs gaf de Commissie Polen groen licht voor miljarden uit het coronaherstelfonds als het land aan een aantal voorwaarden zou voldoen. Toch staat in dit rapport dat er nog grote zorgen zijn over de onafhankelijkheid van Poolse rechters.

"Als diezelfde Commissie toch zou overgaan tot het doen van betalingen uit het coronaherstelfonds, is dat volstrekt ongeloofwaardig", zegt D66-Europarlementariër Sophie in 't Veld.