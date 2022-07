Dwangsom volgt als sector niet vanaf 1 januari statiegeld heft op blikjes

Als supermarkten, producenten en importeurs op 1 januari 2023 geen statiegeld heffen op blikjes, kunnen ze een flinke dwangsom tegemoet zien. Dat heeft de Inspectie Leefomgeving en Milieu (ILT) laten weten. In totaal kan het bedrag oplopen tot 28 miljoen euro.

Sinds 1 juli 2021 wordt er al statiegeld gerekend op kleine plastic flesjes. Die regeling wordt vanaf januari uitgebreid met blikjes. Net als voor flesjes zal het statiegeld 15 cent bedragen. Het rekenen van statiegeld moet ervoor zorgen dat er minder zwerfvuil op straat belandt.

De sectoren die het statiegeld moeten rekenen zeggen meer tijd nodig te hebben om het systeem op te zetten om de blikjes ook weer in te nemen. Er worden per jaar 2 miljard blikjes verkocht. Daarmee verdubbelt het aantal verpakkingen met statiegeld ruim. Per jaar worden er 1,5 miljard kleine en grote plastic flessen verkocht.

Ruim vooraf geïnformeerd

In juni hebben de betrokken producenten laten weten aan staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat dat het innamesysteem per 1 april 2023 functioneel kan zijn. Die gaf toen al aan daar niet mee akkoord te gaan en de ILT naar maatregelen te laten kijken.

"Dat er statiegeld op blikjes komt, is niet nieuw", zegt de ILT. "De betrokken partijen zijn vooraf ruim betrokken en geïnformeerd over de datum van 31 december 2022. Het lijkt volgens de sector onmogelijk om die datum te halen, maar dat zien we echt anders."

De zeventien betrokken partijen hebben nu vier weken om te reageren op het voornemen om een dwangsom op te leggen.