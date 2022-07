Einde van de Rajapaksa-dynastie, hoe nu verder in Sri Lanka?

Nog altijd bezetten demonstranten de ambtswoning van de president van Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa. Ook bij zijn kantoor wordt geprotesteerd. Inmiddels is hij op de vlucht geslagen. - NOS

Wie dat ook zal zijn, die persoon krijgt een enorme uitdaging op zijn bord. Het land verkeert in diepe crisis.

Het vertrek van president Gotabaya heeft een einde gemaakt aan de eens zo illustere Rajapaksa-dynastie. De president liet niemand van zijn familie achter op een machtspositie, waarmee het land in een groot gat valt. Voor nu dient de premier nog als zijn plaatsvervanger. Volgende week zal het parlement een nieuw tijdelijk hoofd van de regering kiezen.

Correspondent Aletta André:

"Er moet zo snel mogelijk een nieuwe regering komen, want de economische crisis is nog niet voorbij. Er is een tekort aan medicijnen, brandstof en voedsel. Bijna niemand kan zich nog voldoende eten veroorloven.

Zonder brandstof en stroom kan je eigenlijk ook geen geld verdienen; bedrijven en scholen zijn dicht. Ook de overheid heeft geen inkomsten. Geen enkel land wil Sri Lanka nog geld lenen. Het IMF werkt aan een financieel reddingsplan, maar wil voordat er geld naar Sri Lanka gaat toezeggingen van de nieuwe regering over hoe de torenhoge schulden aan buitenlandse kredietverstrekkers worden afbetaald."