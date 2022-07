Eigenaar kledingmerk My Brand opgepakt voor drugshandel

De eigenaar van kledingmerk My Brand is vorige week woensdag aangehouden in Amsterdam. Hij wordt verdacht van witwassen en handel in verdovende middelen, meldt het Openbaar Ministerie vandaag.

De woning van de 44-jarige Domenico G. werd in juni al doorzocht in een lopend onderzoek naar verdovende middelen. Dat gebeurde naar aanleiding van onderschepte gesprekken via versleutelde telefoons, melden bronnen aan Nieuwsuur. In het huis van de man in Purmerend werd 228.000 euro cash geld aangetroffen. Ook werd een vuurwapen gevonden.

G. was tijdens de doorzoeking in het buitenland. Hij meldde zich op 6 juli bij een politiebureau in Amsterdam. Daar is hij aangehouden. Het onderzoek naar de drugshandel gaat door. Het OM sluit niet uit dat nog meer aanhoudingen volgen.

My Brand was onder meer bij profvoetballers populair. Voetballer Luis Suárez voerde campagne en werkte met het merk samen voor een kledingcollectie. Oud-voetballer Glenn Helder was ambassadeur van het merk, vertelde hij in 2018 in Het Parool.