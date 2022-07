Van der Poel valt nog een keer aan en stapt dan uit Tour de France

Op de eerste van vier loodzware beklimmingen, de Lacets de Montvernier, moest Van der Poel als eerste de kopgroep laten gaan en op de Col du Télégraphe kon hij ook het tempo van het peloton niet meer volgen. Even later kwam het bericht dat Van der Poel was afgestapt.

Hij deed dat in stijl door vanuit de start met zijn eeuwige rivaal Wout van Aert weg te rijden uit het peloton. Daarmee vormde hij de aanzet voor de vlucht van de dag in de loodzware Alpenrit met aankomst op de Col de Granon.

Mathieu van der Poel is in de elfde etappe van de Tour de France afgestapt.

De derde grote ronde in zijn carrière wist Van der Poel niet naar zijn hand te zetten. Bij zijn debuut vorig jaar in de Tour won hij een etappe en droeg hij ruim een week de gele trui, voordat hij afstapte met het oog op de Olympische Spelen.

De Giro d'Italia dit jaar was de eerste grote ronde die Van der Poel uitreed en ook in Italië was hij opvallend aanwezig met een etappezege en twee dagen in de roze leiderstrui als beloning. In de derde week deed hij zelfs een gooi naar winst in de bergetappe naar Lavarone, maar kwam hij uiteindelijk net tekort.

Niveau

Na een hoogtestage in Livigno begon Van der Poel met grote plannen aan de Ronde van Frankrijk, maar daarin haalde hij geen moment zijn gebruikelijke niveau. In de openingstijdrit in Kopenhagen werd hij nog vijfde, maar ook toen klaagde hij al over de tegenvallende wattages die hij trapte.

Daarna worstelde hij dagenlang tegen zichzelf en overwoog hij meerdere malen af te stappen. Dat moment kwam dus in de eerste echte bergetappe van deze Tour.