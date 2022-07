Chaos rondom CL-finale kwam door falende organisatie, blijkt uit onderzoek

De chaos rond de Champions League-finale in Parijs tussen Real Madrid en Liverpool (1-0) is veroorzaakt door een "disfunctionerende organisatie op alle niveaus". Dat is de conclusie van een onderzoek door de Franse senaat.

Voorafgaand aan de finale in het Stade de France, vandaag 46 dagen geleden, ontstond er chaos. Supporters zonder kaartje probeerden het stadion binnen te dringen, waarop de politie traangas inzette, ook tegen fans mét een kaartje.

Door de ongeregeldheden begon de wedstrijd met ruim een halfuur vertraging. Er werden meer dan honderd mensen gearresteerd en 230 personen raakten gewond. De Franse autoriteiten gaven aanvankelijk de fans van Liverpool de schuld.

Staking in openbaar vervoer

Dat was onterecht, zo blijkt uit de uitkomsten van het onderzoek. "Het disfunctioneren gebeurde op alle niveaus, niet alleen tijdens en kort voor de wedstrijd, maar ook in de voorbereiding."