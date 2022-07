'Emmy-nominatie voor Squid Game laat zien dat blik jury breder wordt'

Nog nooit werd een buitenlandse serie genomineerd voor een Emmy, de belangrijkste Amerikaanse prijs voor een tv-productie, in de categorie beste dramaserie. Tot gisteren, toen de Zuid-Koreaanse hitserie Squid Game die eer te beurt viel. De zegetocht van Squid Game, over een dodelijk spel gespeeld door mensen die hopen snel veel geld te verdienen, duurt voort in de VS. De serie won al drie SAG Awards en een Golden Globe en nu zijn daar veertien Emmy-nominaties bij gekomen. De prijs voor beste dramaserie is dé Emmy die iedereen wil winnen, zegt film- en serierecensent Thijs Schrik. "Dat is altijd een heel Amerikaanse aangelegenheid geweest, maar dat kan Squid Game gaan veranderen. De serie blijft een sensatie, de nominatie is wat dat betreft geen verrassing. Het zegt wel wat over hoe internationale series echt aanslaan."

Quote Better Call Saul kan een hoop Emmy's gaan winnen. Het gebeurt namelijk wel vaker dat als een serie stopt, een soort ererondje volgt voor de makers. Film- en serierecensent Thijs Schrik

Hoewel Netflix scoort met Squid Game en ook met Better Call Saul, moest de streamingdienst het afleggen tegen HBO in het totaal aantal Emmy-nominaties. HBO kreeg er 140, tegen 105 voor Netflix. "HBO domineerde al lang de Emmy's en maakt eigenlijk nog altijd de beste series", zegt Schrik. "Kwaliteit gaat daar nog steeds boven kwantiteit. Succession, dat ook genomineerd is voor beste dramaserie, is ook gewoon de beste serie, vind ik. En dat The White Lotus veel nominaties kreeg is ook geheel terecht." Het lijkt daarom een HBO-jaar te worden, maar Netflix blijft een grote speler met series als Stranger Things en Ozark (allebei 13 nominaties), zegt Schrik. "Het gaat altijd een beetje gelijk op. Better Call Saul kan een hoop Emmy's gaan winnen. Het gebeurt namelijk wel vaker dat als een serie stopt, een soort ererondje volgt voor de makers. Al kan Netflix dat succes niet helemaal claimen, omdat het gemaakt wordt door de kabelzender AMC." Shockerend, maar ook een goed verhaal Ook de series van Apple doen het steeds beter, met twintig nominaties voor de feelgood-serie Ted Lasso en het dystopische Severance, dat veertien nominaties kreeg. "Series maken is natuurlijk geen core business voor Apple, maar ze trekken echt hun eigen plan. Severance is heel goed, een van de beste dit jaar tot nu toe. Je ziet dat de makers veel vrijheid krijgen om te maken wat ze willen." En op die manier worden de mooiste dingen gemaakt, vindt Schrik. "De HBO-serie Euphoria is daar een perfect voorbeeld van. Een heel controversiële serie over middelbare scholieren die worstelen met drugs, seks en geweld. Het is heel mooi gefilmd, met flitsende beelden, maar het is niet voor iedereen. Tegelijkertijd is het niet alleen shockerend, alles wordt ondersteund door een goed verhaal." Hoofdrolspeler Zendaya verdiende er een nominatie voor beste hoofdrolspeelster in een dramaserie mee. "Ze verdient de nominatie zeker", zegt Schrik. "Ze weet ondanks dat haar personage niet meteen sympathiek is, toch de aandacht vast te houden."

Zendaya breekt records Actrice en zangeres Zendaya kreeg naast haar Emmy-nominatie voor beste hoofdrolspeelster in een dramaserie ook twee muzieknominaties, voor beste muziek en songtekst. De Amerikaanse is met haar 25 jaar de jongste producer die kans maakt op een Emmy. Het Amerikaanse entertainmenttijdschrift Variety meldt dat Zendaya ook de eerste zwarte vrouw is die in hetzelfde jaar voor zowel acteer-als muziekcategorieën is genomineerd. De film- en televisiester was in 2020 al de jongste winnaar van de Emmy voor beste hoofdrolspeelster in een dramaserie. Met de nieuwe nominatie is ze nu ook de jongste actrice ooit die twee keer genomineerd is voor deze Emmy.