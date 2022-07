Nieuwe beelden van aanslag op school Texas tonen uitstel van politie-ingrijpen

Een lokale krant in Texas heeft nieuwe beelden gepubliceerd van de dodelijke schietpartij op een basisschool in Uvalde van 24 mei. Het gaat om opnames van beveiligingscamera's die in de school hangen. Op de beelden is te zien hoe de politie 77 minuten in de school wachtte voordat ze besloten de schutter te confronteren. Deze informatie is niet nieuw maar het debat in Uvalde over het politieoptreden is door de nieuwe beelden opnieuw opgelaaid. Inwoners van de stad verwijten de politie te traag te hebben ingegrepen. Bij de aanslag kwamen negentien jonge kinderen en twee docenten om het leven. Trage reactie Op de beelden, gepubliceerd door de Texaanse krant Austin American-Statesman, is te zien hoe de achttienjarige schutter in zijn truck de parkeerplaats van de school oprijdt en op twee mensen schiet. Daarna gaat hij de school binnen, waar de leerlingen zich in lokalen verschuilen. De dader stapt een van de lokalen binnen en begint te schieten. De krant heeft het geschreeuw van de kinderen uit de video gemonteerd, maar de schoten zijn nog duidelijk te horen. De eerste politieagenten zijn drie minuten nadat de schutter de school inging, ter plaatse. De agenten stellen zich op voor de deur van het klaslokaal waar de schutter ook is, maar trekken zich terug nadat er opnieuw schoten klinken. De agenten, die bewapend zijn en kogelvrije vesten dragen, wachten op versterking in de gang. Zo'n twintig minuten later arriveren zwaarbewapende hulptroepen. Deze blijven ook in de hal staan, zelfs als de schutter weer begint te schieten. Uiteindelijk duurt het nog bijna een uur voor ze het klaslokaal binnenstormen en de dader doden. Bekijk hier zelf de beelden. Ze kunnen als schokkend ervaren worden.

