Keolis krijgt boete van bijna zes ton voor probleembussen

Vervoersbedrijf Keolis krijgt een boete van bijna zes ton vanwege aanhoudende problemen met een groot aantal bussen. Het bedrijf krijgt een boete van 5000 euro per bus die niet door de keuring is gekomen. Dat zijn er in totaal 119.

Keolis kreeg drie jaar geleden de vergunning voor het busvervoer in Gelderland, Overijssel en Flevoland. De maatschappij nam 250 elektrische bussen in gebruik. Die zijn begin 2021 gaan rijden, maar al direct waren er problemen, onder meer in de chauffeurscabine en met de klimaatbeheersing in de bus.

In januari van dit jaar werd het bedrijf gesommeerd de problemen op te lossen, maar dat is maar bij de helft van alle bussen gelukt. Het geduld van de provincies, verantwoordelijk voor de vergunning, is nu op.

Gesjoemel

Het van oorsprong Franse Keolis won in 2019 een aanbesteding met een waarde van 900 miljoen euro voor het openbaar busvervoer in delen van Gelderland, Overijssel en Flevoland. Maar het bedrijf bleek gesjoemeld te hebben bij het bod en raakte de vergunning enkele maanden later weer kwijt.

Omdat er toch bussen moesten blijven rijden, kreeg Keolis een zogenoemde noodconcessie, maar dat contract loopt eind dit jaar af. Inmiddels is de hele concessie opnieuw uitgegeven: Keolis verloor en het bedrijf EBS krijgt vanaf eind dit jaar de klus.

Dat bedrijf is verplicht om de bussen over te nemen. Voordat EBS de bussen krijgt, worden ze nogmaals volledig gekeurd. "Onopgeloste gebreken verminderen de overnamewaarde van de bussen. Dat is het risico voor Keolis", schrijft de provincie.

De gebreken in de bussen raken volgens de provincie vooral de chauffeurs. Uit onderzoek blijkt dat de reizigers de bussen in de afgelopen drie jaar meer zijn gaan waarderen.