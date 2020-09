Reisadvies voor Griekse eilanden aangepast naar oranje

Het reisadvies voor alle Griekse eilanden wordt aangescherpt van geel naar oranje. Dat houdt in dat alle niet-noodzakelijke reizen worden afgeraden. Wie uit een oranje gebied terugkeert, moet in Nederland tien dagen in thuisquarantaine.

Aanleiding voor de aanscherping van het reisadvies is het toenemende aantal besmettingen in Griekenland. Het ministerie van Buitenlandse Zaken schrijft dat het aantal mensen dat besmet is geraakt met het coronavirus tijdens hun vakantie op een van de Griekse eilanden flink is gestegen.

Het oranje reisadvies gaat morgenochtend in. Het reisadvies voor het Griekse vasteland blijft geel.