Wielrenster (37) overleden na aanrijding met auto in Vinkel

Een wielrenster van 37 jaar uit Heusden is overleden nadat ze gistermiddag zwaargewond was geraakt bij een ongeluk in het Brabantse dorp Vinkel. De vrouw kwam rond 17.30 uur in botsing met een auto, die werd bestuurd door een 55 jarige man.

Dat gebeurde op een gelijkwaardige kruising. Volgens een woordvoerder van de politie had de fietsster de auto, die van rechts kwam, voorrang moeten verlenen.

De vrouw werd na de aanrijding gereanimeerd en vervolgens naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht. Daar is ze aan haar verwondingen overleden. De automobilist raakte niet gewond, schrijft Omroep Brabant.