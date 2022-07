In het Friese provinciehuis in Leeuwarden zijn ambtenaren en Statenleden naar een veilige plek geleid vanwege een bommelding. De politie spreekt van een serieuze dreiging.

Het provinciehuis is op slot gegaan. Een verslaggever van Omrop Fryslân zegt dat er in het gebouw is omgeroepen om weg te blijven van ramen en deuren.

Buiten het provinciehuis demonstreerden enkele tientallen mensen. Het is niet duidelijk uit welke hoek de bedreiging komt.