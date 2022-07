EU-landen willen zes Palestijnse organisaties niet op zwarte lijst zetten

Nederland en acht andere EU-landen blijven samenwerken met Palestijnse burgerrechtengroepen die vorig jaar door Israël als terroristisch zijn bestempeld. "Er is geen substantiële informatie van Israël ontvangen die een herziening van ons beleid zou rechtvaardigen", schrijven ze in een gezamenlijke verklaring. Pas als dat bewijs er is, willen de negen landen hun beleid aanpassen.

Israël zette zes burgerrechtengroepen in oktober vorig jaar op de terreurlijst, omdat ze banden zouden hebben met het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP). Dat is een organisatie die ook door de EU als terroristische organisaties is aangemerkt.

De zes Palestijnse organisaties spraken tegen dat ze contact hebben met het PFLP, en kregen steun van mensenrechtenorganisaties. "Dit vreselijke en onjuiste besluit is een aanval van de Israëlische regering op de internationale mensenrechtenbeweging", schreven Human Rights Watch en Amnesty International. Mensenrechtenexperts van de VN riepen donoren op om de organisaties te blijven steunen.