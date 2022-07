Belastingdienst niet strafrechtelijk vervolgd voor toeslagenaffaire

De Belastingdienst wordt niet strafrechtelijk vervolgd voor de fel bekritiseerde behandeling van burgers in de toeslagenaffaire. Het gerechtshof in Den Haag heeft het verzoek van slachtoffers die om vervolging hadden gevraagd, afgewezen. Het hof erkent dat de affaire bij ouders en kinderen veel leed heeft veroorzaakt, maar stelt dat het strafrecht geen mogelijkheid tot vervolging biedt.

Slachtoffers dienden vorig jaar een verzoek tot strafrechtelijke vervolging in, nadat het Openbaar Ministerie (OM) had vastgesteld dat de Belastingdienst geen strafbare feiten had begaan. De officier die de zaak behandelde, stelde bovendien vast dat Belastingdienst strafrechtelijke immuniteit geniet. Dat betekent dat de dienst niet voor de strafrechter kan worden gebracht.

De klagers waren het daar niet mee eens. Gesteund door hun advocaat vonden ze dat er voldoende bewijs was van onder meer discriminatie, knevelarij en dwang door misbruik van gezag.