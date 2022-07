Vlissingen zet streep door opvang van duizend asielzoekers op cruiseschip

Vlissingen ziet af van de opvang van ruim duizend asielzoekers op een cruiseschip bij de oude marinekazerne. Het college van burgemeester en wethouders zegt zich onvoldoende gesteund te voelen door de gemeenteraad.

"Het college heeft geworsteld met de afweging die gemaakt is omdat de situatie die in Ter Apel is ontstaan zeer schrijnend is en Vlissingen een van de weinige zeehavens in Nederland is met ruimte voor een cruiseschip", citeert Omroep Zeeland uit een verklaring van het college.

Volgens de gemeente is er alles aan gedaan om de komst van een cruiseschip voor de opvang van asielzoekers te kunnen faciliteren. Dat gebeurde in overleg met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). De eerste asielzoekers zouden rond 1 september hun intrek nemen op het schip.

Gevoelige kwestie

De plannen voor de grootschalige opvang liggen al sinds de bekendmaking gevoelig in Vlissingen. In een vergadering van de gemeenteraad, vorige week, bleek slechts een minieme meerderheid (14 tegen 12 stemmen) geen bezwaar te hebben tegen de komst van de asielzoekers.

Zo verzette onder meer de lokale partij PSR, de grootste coalitiepartij, zich tegen de komst van het schip. "Het blijft een kamp met te veel mensen op een te kleine ruimte. Het is net als met kippen, die gaan elkaar pikken, de irritatie neemt toe", zei de partij in de raadsvergadering.

De Lokale Partij Vlissingen, de tweede partij in de Zeeuwse hoofdstad, zag het schip ook liever niet komen, maar stemde toch in omdat Vlissingen voorwaarden kon stellen op het gebied van veiligheid.

Formeel gaat de raad er overigens niet over. Het college van burgemeester en wethouders kan zelfstandig beslissen over de opvang op het cruiseschip. Maar vanwege de kritiek van de verschillende partijen heeft het college een streep gezet door de opvangplannen.