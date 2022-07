Nieuwe groep achtergebleven Afghanen geland op vliegveld Eindhoven

181 mensen die vastzaten in Afghanistan zijn gisteravond met een Nederlandse chartervlucht geland in Eindhoven. Het gaat om Afghanen die het land niet konden verlaten omdat niet iedereen geldige reisdocumenten heeft. Het is de eerste groep die naar Nederland komt nadat het kabinet vorige week had aangegeven alle achtergebleven Afghanen uiterlijk in september te willen overbrengen.

Onder de achterblijvers zijn mensen die voor de Nederlandse overheid hebben gewerkt, ambassademedewerkers en mensen die voor internationale organisaties als de VN en de NAVO werk verrichtten.

Pakistan geeft groen licht

De achterblijvers moeten eerst hun land uit, voordat ze kunnen worden opgepikt. Dat is deze groep gelukt, omdat buurland Pakistan bereid bleek Afghanen zonder paspoort de grens te laten passeren. Na het oversteken van de grens werden ze opgevangen door medewerkers van de Nederlandse ambassade, in samenwerking met de Internationale Organisatie voor Migratie. Vervolgens werden ze naar de hoofdstad Islamabad gebracht, waarvandaan ze naar Eindhoven zijn gevlogen.

Hoeveel mensen de komende tijd met hulp van de Pakistaanse autoriteiten kunnen worden overgebracht, is niet duidelijk. Pakistan maakte eerder dit jaar ook een uitzondering voor achterblijvers, waardoor er in januari en maart al 329 mensen naar Nederland overgebracht konden worden.

Sinds de Taliban in augustus vorig jaar de Afghaanse hoofdstad Kabul overnamen, zijn duizenden mensen naar Nederland geëvacueerd. Het merendeel werd overgebracht "in de acute evacuatiefase'' in de tweede helft van augustus.

