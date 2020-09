Media Oeuvre Award voor André van Duin

De jury roemt André van Duin om zijn veelzijdige, generatieoverstijgende carrière die ruim een halve eeuw beslaat. "Hij is een groot volkskomiek, maar heeft zijn strepen ook ruimschoots verdiend als revue-artiest, zanger, acteur, presentator en radio- en televisiemaker", staat in het rapport, waar Brandsteder uit citeerde.

Vriend en collega Ron Brandsteder verraste Van Duin in de uitzending met de prijs. "Wat leuk", reageerde Van Duin. "Wat enig, ik had er nog nooit van gehoord."

André van Duin heeft de Media Oeuvre Award gekregen. De raskomiek kreeg het beeldje in het tv-programma Tijd voor Max. De prijs is een initiatief van Spreekbuis.nl, een vakplatform voor mediaprofessionals.

Het is niet de eerste oeuvreprijs die hij krijgt. Zo kreeg Van Duin in 2010 de Beeld en Geluid Oeuvre Award, in 2012 de Edison Oeuvreprijs en zes jaar later de prestigieuze Ere Zilveren Nipkowschijf.

Vorig jaar ging de Media Oeuvre Award naar de oprichter van Omroep Max, Jan Slagter.