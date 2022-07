Kleindochter Dries van Agt pas drie maanden prof maar nu al naar Tour de France

Dat haar opa ooit Nederland leidde, is niet het meest opvallende aan de selectie van de 25-jarige Limburgse. Van Agt is nog geen drie maanden prof.

"Het is een mooi verhaal", zegt haar manager Tom Varney. "We zagen haar in april voor het eerst rijden, in de Volta Limburg Classic en we wisten gelijk: ze heeft talent. Ze reed slim. En ze was de enige niet-prof in de voorste groep, waarin ze zich al aardig staande wist te houden."

De ploeg, die op continentaal niveau acteert en een wildcard kreeg van de Tourorganisatie, wilde meer van haar weten. "Door de testen die ze deed, zagen we dat ze het in zich heeft. Ze is supersterk op een fiets."

Waar haar talent zich al die tijd verborgen hield? Op een kunstgrasveld. "Ze komt eigenlijk uit het hockey. Maar tijdens de lockdown ging ze vaker fietsen om de tijd te doden." Van het een kwam al snel het ander. "Ze reed vorig jaar criteriums en daar bleek ook al wat ze kan."

Ook ploegleider Nicholas Marche is enthousiast over de debuterende renster. "Eva is nog steeds aan het ontdekken wat voor type renner ze zal worden, maar we weten zeker dat haar talent kan bovendrijven in de heuvelachtige ritten."