Geen hoogtestage, maar een hoogtekamer: het nieuwe trainingskamp voor wielrenners?

Sinds jaar en dag bereiden wielrenners zich met een trainingsstage hoog in de bergen voor op belangrijke wedstrijden. Maar het kan ook anders: met een hoogtekamer op zeeniveau. De voordelen zijn talrijk, stelt oud-wielrenner Aleksandr Kolobnev. De Rus reed voor onder meer Rabobank en Katusha en beëindigde in 2016 zijn loopbaan. Tegenwoordig bezit hij een hotel in de Spaanse kustplaats Denia, met enkele hoogtekamers. Diverse toprenners maakten daar al gebruik van. Zo verbleef Mathieu van der Poel er dit voorjaar, in aanloop naar zijn zege in de Ronde van Vlaanderen.

Omkopingszaak Aleksandr Kolobnev werd in 2007 en 2009 tweede bij de WK op de weg. In 2010 werd hij tweede in Luik-Bastenaken-Luik, een prestatie die hem lang bleef achtervolgen. Hij werd er namelijk van beschuldigd de zege te hebben verkocht aan Aleksander Vinokoerov, voor 150.000 euro. In 2019 werden Kolobnev en Vino door de rechtbank in Luik vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs.

Veel wielrenners gaan op hoogtestage omdat ze op hoogte meer zuurstof in het bloed opnemen. In de hoogtekamers van Kolobnev kunnen sporters de omstandigheden exact creëren zoals ze die zelf willen. "Het is net een operatiekamer, alles is afgesloten", vertelt Kolobnev over de hoogtekamers.

Oud-renner Aleksandr Kolobnev vertelt over de hoogtekamers in zijn hotel, waarmee je een hoogtestage kunt nabootsen. - NOS

"Er komt geen lucht van buitenaf naar binnen", legt Kolobnev uit. "Een speciale compressor pompt lucht naar binnen. Sensoren regulieren het niveau van zuurstof, CO2, luchtvochtigheid en luchtdruk."

Waarom kunnen Tourrenners niet zonder hoogtestage? Maar wat is precies het nut van hoogtestages of -kamers? Volgens wielertrainer Louis Delahaije, gespecialiseerd in hoogtestages, kun je als moderne Tourrenner eigenlijk niet meer zonder. "Iedereen die weleens op vakantie is geweest in de bergen, merkt dat een inspanning, zoals traplopen, een stuk zwaarder is dan thuis op zeeniveau", vertelde Delahaije in de Avondetappe. "Dat komt, simpel gezegd, doordat er minder zuurstof in de lucht zit. Dat beperkt je. Je lichaam vindt dat niet fijn en moet zich aanpassen."

Wielertrainer Louis Delahaije, gespecialiseerd in hoogtestages, vertelt in de Avondetappe over het nut en de noodzaak van hoogtestages voor wielrenners in de Tour de France. - NOS

"Een van die aanpassingen is dat je lichaam meer rode bloedcellen aanmaakt. Die transporteren de zuurstof. Als je dan als renner drie weken op hoogtestage bent geweest, heb je dus meer rode bloedcellen. Als je daarna weer naar beneden gaat, heb je een soort overcapaciteit." "Bovendien zijn er nog een hoop aanpassingen op spierniveau en in je vaatstelsel, die er allemaal op gericht zijn een inspanning efficiënter te laten gebeuren. Dat is het hele idee van een hoogtestage, en daarom kun je eigenlijk niet meer zonder in de Tour", aldus Delahaije. 'Hoogtekamer beter dan hoogtestage' Volgens Kolobnev hebben zijn hoogtekamers voordelen ten opzichte van een 'gewone' hoogtestage. "In de bergen slaap je altijd op dezelfde hoogte. Als je herstel niet loopt zoals gewenst, dan kun je dat niet aanpassen. In een hoogtekamer kan dat wel", aldus de Rus.

Oud-renner Aleksandr Kolobnev vertelt wat de voordelen van zijn hoogtekamers zijn ten opzichte van een 'gewone' hoogtestage. - NOS

Toen Van der Poel begin dit jaar met een rugblessure kampte, verbleef hij bijna vijf weken in het hotel van Kolobnev. Het herstel ging met sprongen vooruit, vertelt zijn vader Adrie van der Poel: "Van de ene op de andere dag zei hij: hèhè, eindelijk goede benen... En vanaf toen is het wel heel erg snel gegaan." Enkele trainingen later maakte Van der Poel eerder dan gedacht zijn rentree in Milaan-Sanremo. Meer voordelen Het hotel van Kolobnev heeft volgens de Rus meer voordelen. Doordat het op zeeniveau ligt, kan er ook op het vlakke getraind worden. "Als je in een hotel in de bergen zit, dan eindigt je training steeds met een klim van twintig kilometer. Dat is niet ideaal als je bijvoorbeeld voor een klassieker traint", zegt Kolobnev.

Het hotel van Aleksandr Kolobnev in het Spaanse Denia. - syncrosfera.com