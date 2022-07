Wekdienst 13/7: Wetenschappelijke expeditie naar Spitsbergen • EK: Oranje-vrouwen tegen Portugal

Goedemorgen! Vanuit de hoofdstad van Spitsbergen, Longyearbyen, vertrekt vandaag een schip met een grote internationale wetenschappelijke expeditie, die door Nederlandse onderzoekers is georganiseerd. Het doel van de expeditie is om de ingrijpende veranderingen in het Noordpoolgebied beter in kaart te brengen. Nergens ter wereld gaat de opwarming zo snel als daar.

Wat heb je gemist?

President Rajapaksa van Sri Lanka is zijn land ontvlucht na de massale protesten tegen hem en de regering. Zaterdag bestormden woedende demonstranten zijn residentie, waarna hij besloot onder te duiken. Inmiddels is hij met zijn vrouw en twee bodyguards naar de Malediven gevlogen.

Ook Rajapaksa's broer, de minister van Financiën, is volgens de BBC gevlucht. Rajapaksa had al toegezegd vandaag af te treden. Waarom hij het land is ontvlucht, is nog niet duidelijk. Mogelijk probeert hij te voorkomen dat hij wordt opgepakt door een nieuwe regering.

Het is al tijden onrustig in Sri Lanka. Demonstranten houden de regering verantwoordelijk voor de diepe economische crisis in het land. Er is een groot tekort aan voedsel, brandstof en medicijnen. Ook is de inflatie enorm hoog.