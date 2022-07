Gevierd pianist en pianopedagoog Jan Wijn (88) overleden

Gevierd pianist en pianopedagoog Jan Wijn (88) is gisteren na een kort ziekbed overleden. Dat heeft zijn familie aan het ANP laten weten.

Wijn was in de jaren 50 aan het Conservatorium van Amsterdam. Daarna groeide hij uit tot een gevierd pianist in binnen- en buitenland. Ook werd hij vakdocent aan het Brabants Conservatorium in Tilburg en vanaf 1968 aan het Conservatorium van Amsterdam.

In 1976 maakte een verlamming aan zijn rechterhand een einde aan zijn carrière als concertpianist. Hij specialiseerde zich daarna in het pianospelen met alleen de linkerhand. Hij ontwikkelde zich tot een geliefde pianodocent en gaf les aan grote pianisten in spé als Ronald Brautigam, Hannes Minnaar, Wibi Soerjadi en Lucas en Arthur Jussen. De laatste drie dankten Wijn in 2020 in het NTR-programma Podium Witteman voor wat hij voor hen betekend had. Verder gaf hij masterclasses en was hij jurylid bij pianoconcoursen.

Wijn werd in 2009 benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau. De gemeente Amsterdam kende hem vorig jaar de Frans Banninck Cocqpenning toe voor zijn grote artistieke en pedagogische verdiensten voor de internationale muziekwereld als hoofdvakdocent piano aan het Conservatorium van Amsterdam.