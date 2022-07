Kapje op, kapje af op EK vrouwenvoetbal: corona terug van nooit weggeweest

"Welkom allemaal voor de persconferentie. Ik wil jullie eerst graag laten weten dat we vandaag om 17.00 uur slecht nieuws hebben gekregen. Helaas heeft Vivianne Miedema positief getest op corona." De tot dan toe rumoerige persconferentiezaal in het knusse Leigh Sports Village valt stil na het bericht van de perschef van de Oranjevrouwen. Corona is terug van nooit weggeweest en ook het EK in Engeland moet eraan geloven. Inmiddels zijn er zes landen met een besmetting geweest. Bij Engeland, Duitsland, Finland, Oostenrijk, Italië en dus Nederland is het coronavirus doorgedrongen tot de selectie. Los van eventuele positieve stafleden trouwens. Hoe dan ook: het is weer onderwerp van gesprek.

Anna Signeul, de bondscoach van Finland, vertelt hoe al haar speelsters bang zijn om besmet te raken. "Dit EK is voor hen een once-in-a-lifetime experience. Een droom die uitkomt. Dat wil je niet missen door een positieve test." "We zijn daarom nog voorzichtiger geworden. We hebben overal mondkapjes op en proberen voldoende afstand te houden. We deden op de training een groepsknuffel op twee meter afstand van elkaar. Ik denk dat alle teams uit moeten kijken."

Ook in de Duitse selectie zijn er dus coronaperikelen. Daar was de bondscoach, Martina Voss Tecklenburg, al een beetje bang voor. "Hier in Engeland voelt het alsof corona niet bestaat." "We wisten dat we geen hotel voor onszelf zouden hebben, dus dat er ook geen sprake zou zijn van een bubbel. Er zitten lekken in. Dat zie je ook in het stadion, waar iedereen zonder mondkapje zit. Het is ingewikkeld. We moeten voorzichtig zijn, maar hebben ook sociaal contact nodig." Het begon nog zo relaxed Inmiddels is men bij de UEFA ook op de hoogte van de ernst van de situatie. Het begon vorige week in Sheffield, waar Oranje de eerste groepswedstrijd tegen Zweden (1-1) speelde, nog zo relaxed. Tientallen journalisten zaten daar - in tegenstelling tot wat het huidige UEFA-protocol voorschrijft: overal binnen een FFP2-masker op - zonder mondkapje te wachten op de eerste persconferentie van Nederland. Geen UEFA-medewerker die er iets van zei. Het leek normaal.

Op zondag, de dag van de positieve test van Jackie Groenen, werd de UEFA al iets strenger. Bij België-IJsland in Manchester bevond de mixed zone, daar waar de niet-rechtenhouders de speelsters opwachten voor een interview, zich achter de tribune in de buitenlucht. Volgens de UEFA-regels hoef je buiten geen mondkapje op, maar toen een medewerker zag hoe een rits journalisten speelsters zonder mondkapje en gepaste afstand stond te interviewen, kwam hij prompt met een doos vol mondkapjes op de proppen. UEFA steeds alerter Hier in Leigh, waar Oranje vanavond speelt tegen Portugal, let de UEFA ook steeds meer op de eigen regels. In de perskamer hoef je eerst nog geen mondkapje op, verderop bij de persconferentie wel. Even later wordt gecommuniceerd dat je toch echt overal binnen een masker op moet. "We moeten de speelsters weg zien te houden van het virus", klinkt het uit de mond van een Engelse UEFA-vrijwilliger. Maar daarvoor is het toch echt al te laat.

Van de Europese voetbalbond hoeven speelsters dit EK zich pas te laten testen na klachten. Miedema was dinsdag de enige voetbalster van Oranje die getest werd. Ook KNVB strenger Naar aanleiding van de eerdere besmetting van Groenen besloot de KNVB om niets aan het testbeleid te veranderen. Toch werd ook de Nederlandse bond wat strenger. Zo mag er na afloop niet meer geknuffeld worden met familie en vrienden en interviews met de schrijvende pers zijn voorlopig via een videoverbinding. Miedema had maandag nog heel wat interview-verzoeken staan. Achteraf maar goed dat ze die dus virtueel, op afstand, heeft gedaan vanuit het spelershotel in Manchester. Bondscoach Mark Parsons en Dominique Janssen reageren op het slechte nieuws van Vivianne Miedema.

Op het veld in Leigh, het stadion waar de jeugd en vrouwen van Manchester United hun wedstrijden spelen en zo'n achtduizend fans kunnen kijken, staan dinsdag nog maar twintig Oranje-speelsters te trainen. Coronapatiënten Miedema en Groenen zitten in isolatie en Aniek Nouwen is nog geblesseerd. Voor de inmiddels vertrokken keepster Sari van Veenendaal is Jacintha Weimar aangesloten bij de groep. Toch wordt de spoeling dun. Mannen wel, vrouwen niet Daar waar de mannen bij het vorige EK en het komende WK 26 selectiespelers mogen meenemen vanwege de gevolgen van de pandemie, moeten de vrouwen het doen met 'slechts' 23 speelsters. En dat terwijl meerdere grote landen, onder wie Nederland en Duitsland, het verzoek bij de UEFA hadden neergelegd. "Dat is afgewezen, terwijl het bij de mannen wel kon", verzucht de Duitse coach Tecklenburg.