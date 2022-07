'Apple breekt met iconische ontwerper en Steve Jobs-vertrouweling Jony Ive'

Apple heeft de samenwerking met voormalig huisontwerper Jony Ive - de man achter de herkenbare vormen van de iPhone, iMac en iPad - nu volledig verbroken. Dat meldt The New York Times. Drie jaar geleden vertrok de vertrouweling van oud-topman Steve Jobs al na bijna drie decennia bij Apple, maar hij bleef met zijn eigen ontwerpbedrijf LoveFrom nauw betrokken bij de techgigant.

Bij zijn vertrek tekende Ive een contract ter waarde van ruim honderd miljoen dollar met zijn oude werkgever, waarmee Apple zijn belangrijkste klant werd. Voorwaarde voor die samenwerking was wel dat hij geen werk mocht aannemen dat Apple als concurrentie beschouwde.

Volgens de krant is in de afgelopen weken besloten om de stekker uit de samenwerking te trekken. Binnen het hogere management van Apple zou men vraagtekens hebben gehad bij het prijzige contract van Ive, die ook zonder toestemming van Apple klanten zou willen aannemen. Ook zou men geïrriteerd zijn geweest over het feit dat meerdere ontwerpers van Apple zijn overgestapt naar het bedrijf van Ive.

Kleurrijke iMac

Eerder zeiden bronnen al tegen verschillende media dat Ive, die lang nauw samenwerkte met Steve Jobs, moeite had met de manier waarop huidig topman Tim Cook Apple bestierde. Ive zou hebben gevonden dat Cook de bedrijfsvoering te veel richtte op groei en voorzetting van de zakelijke activiteiten van Apple en te weinig op technologische vooruitgang.

Ive kwam in 1992 bij Apple te werken als ontwerper en groeide uit tot een van de bekendste namen die Apple heeft voortgebracht, naast Steve Jobs en Steve Wozniak. In 1997, op het moment dat Apple balanceerde op de rand van een faillissement, ontwierp hij de bekende kleurrijke iMac met zijn ronde vormen.

Witte oordopjes

Een ander bekend ontwerp uit de koker van Ive waren de witte iPod-oortjes. Ook was hij nauw betrokken bij de ontwikkeling van de touchscreentechnologie van Apple, had hij een grote rol bij het bedenken van de vormen van de iPhone en de iPad en werkte hij mee aan de Apple Watch. Ive was niet alleen van doorslaggevende betekenis voor hardware-design bij Apple, later in zijn carrière leidde hij ook het softwaredesignteam en drukte hij zijn stempel op de besturingssystemen van bijvoorbeeld de iPhone en iPad.

Hoewel het tijdperk-Ive definitief ten einde lijkt bij Apple, is de kans klein dat zijn ontwerpen op korte termijn zullen verdwijnen uit het straatbeeld. Onder de klanten van zijn designbedrijf LoveFrom zijn bekende namen als Airbnb en Ferrari.