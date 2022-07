Coronazorgen leggen schaduw over Pogacars ambities: 'Zorgwekkend, stressvol'

Het harnas rond de ongenaakbaar geachte Tadej Pogacar begint steeds meer scheurtjes te vertonen. Met zijn vorm is niets mis, dat heeft hij deze Tour de France wel al duidelijk gemaakt, maar er vallen steeds grotere gaten in zijn ploeg UAE Emirates. Met twee zware Alpenetappes voor de boeg bestaat de ploeg van de geletruidrager als gevolg van corona nog maar uit zes renners. Met de relatief kleine verschillen in het algemeen klassement leidt dat tot zorgen bij de Sloveen. Pogacar raakte dinsdag met George Bennett opnieuw een belangrijke knecht kwijt: de Nieuw-Zeelander stapte noodgedwongen uit de koers na een positieve coronatest. Bennett is na Vegard Stake Laengen de tweede UAE-renner die om die reden uit de ploeg wegvalt. Bovendien testte ook ploeggenoot Rafal Majka dinsdagochtend positief, maar de Pool blijft wel actief in de Tour omdat hij, volgens UAE-ploegarts Adrian Rotunno, geen symptomen vertoont en uit analyse van de PCR-test blijkt dat er een erg laag gevaar van infectie is. Zorgwekkend en stressvol Het maakt de missie van Pogacar om voor het derde jaar op rij de Tour te winnen, er niet makkelijker op.

Het harnas rond de ongenaakbare Tadej Pogacar begint steeds meer scheurtjes te vertonen. Met zijn vorm is niets mis, maar er vallen steeds grotere gaten in zijn ploeg. - NOS

"Als iedereen gezond is en je houdt je aan de protocollen, met mondmaskers bij andere mensen, dan is het al moeilijk", zei Pogacar na de tiende etappe. "Maar als je een positief geval krijgt in je bubbel, dan is het zorgwekkend en stressvol." "We verliezen met George en Vegard Stake Laengen twee grote motoren. Dat is niet leuk, het is eerlijk gezegd echt klote. Ze liepen alle twee veel risico omdat ze nooit covid-19 hadden gehad. Ik hoop dat we de komende dagen overleven. We blijven vechten tot de finish."

Geen leedvermaak Bij Jumbo-Visma wordt de situatie bij UAE uiteraard nauwlettend in de gaten gehouden. De Nederlandse ploeg heeft met Jonas Vingegaard, nummer drie op 39 seconden van de gele trui, een belangrijke concurrent voor Pogacar in huis. Maar van opgetogenheid of leedvermaak is bij Jumbo is geen sprake.

Grischa Niermann, ploegleider van Jumbo-Visma, was tevreden na de tiende etappe. Ook deed hij een opvallende constatering: 'Volgens mij is het peloton na het protest minuut te laat vertrokken.' - NOS

"Ik denk vooral: laten we zelf allemaal gezond blijven", sprak ploegleider Grischa Niermann. "Want het is voor niemand handig als corona binnen het peloton is. En het is vooral heel jammer voor George, die was goed bezig." "Wij willen de Tour niet winnen omdat we als enige met zijn achten naar Parijs rijden, we willen de Tour op een sportieve manier winnen", benadrukte de Jumbo-Visma-ploegleider. Steven Kruijswijk, de beste Nederlander in het klassement op de 23ste plaats (+9.57), sluit zich daarbij aan: "Dat is niet de manier waarop je het wil natuurlijk..."

De reactie van Steven Kruijswijk na afloop van de tiende etappe in de Tour de France. - NOS

"We zijn er allemaal vatbaar voor, dus het blijkt wel dat zo'n test voor de rustdag niet alles zegt voor de dagen erna. Het betekent dat we onszelf moet blijven beschermen en hopelijk belanden we niet in dezelfde situatie."