Etappe 11: op naar de loodzware Col du Granon, waar Hinault zijn Waterloo vond

In het routeboek van de Tour is de slotklim bijna helemaal zwartgekleurd, wat betekent dat het echt heel erg steil is. Steven Kruijswijk heeft de gevreesde col een paar weken geleden verkend met zijn Jumbo-Visma-collega's en kan dat beamen. "Toen voelde hij ook heel zwart aan, kan ik je vertellen. Het was een dag zoals we ook nu kunnen verwachten, met hoge temperaturen", blikte Kruijswijk dinsdag vooruit. "Dan begin je al in die vallei met zulke hitte, en die klim ligt gewoon in de zon. Met die temperaturen gaat het echt superlastig worden. En volgens mij is de finish op 2.400 meter, dat gaat ook een rol spelen."

Het profiel van de Col du Granon, de slotklim van de elfde etappe van de Tour de France

Man-tegen-mangevechten, dat zouden we weleens kunnen krijgen. "Het is een klim waar renners die goed zijn, zelf het verschil kunnen maken. Ik denk dat we daar wel wat moois kunnen gaan zien", aldus Kruijswijk. Lang en wreed Tadej Pogacar keek dinsdag, ondanks alle coronazorgen in zijn ploeg, uit naar de kraker van vandaag. "Het is een prachtige etappe, het wordt heel zwaar. De slotklim is lang en wreed. Ik kijk ernaar uit", klonk het vastberaden.

Het is pas de tweede keer in de Tourgeschiedenis dat de Col du Granon op het menu staat. En de eerste keer, op 20 juli 1986, was een historische Tourdag. Hinaults Waterloo De zeventiende etappe van toen werd gewonnen door Eduardo Chozas, maar de rit staat vooral bekend als het Waterloo van Bernard Hinault. De Amerikaan Greg Lemond, in de roemruchte lapjeskattrui van het combinatieklassement, reed zijn ploeggenoot Hinault die dag op legendarische wijze uit het geel. De Cowboy slachtte de Das en voor het eerst stond er na de finish een Amerikaan in de gele trui. Herman van der Zandt kijkt terug naar die bijzondere dag in de Tour de France.

