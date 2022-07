Brand legt bedrijfshal in as in Groningse Kolham, omwonenden geëvacueerd

Een bedrijfshal in Kolham, in Groningen, is volledig in de as gelegd door een grote brand. De vlammen sloegen uit het dak en bedreigden naastgelegen woningen. De bewoners zijn geëvacueerd en zijn tijdelijk elders opgevangen, maar het lijkt het erop dat hun huizen gespaard blijven. Als het sein brand meester is gegeven, mogen ze naar verwachting weer naar huis.

De melding van de brand kwam rond 01.15 uur 's nachts binnen. Brandweerkorpsen uit onder meer Slochteren, Harkstede en Groningen zijn gealarmeerd om assistentie te verlenen. Er zijn voor zover bekend geen gewonden gevallen in de bedrijfshal.

Vanwege de forse rookontwikkeling is er rond 02.30 uur een NL Alert verstuurd. Omwonenden kregen daarin het advies om binnen te blijven en ramen en deuren te sluiten.