Bedrijfshal in Groningse Kolham volledig verwoest door uitslaande brand

Een bedrijfshal in Kolham, met daarin een drukkerij en een meubelmakerij, is door een grote brand volledig verwoest. Rond vier uur was het vuur onder controle.

"Toen we rond 01.45 uur de melding binnenkregen van een uitslaande brand, hebben we meteen opgeschaald naar grote brand", zei woordvoerder Johan Bosklopper tegen RTV Noord.

"Bij aankomst sloegen de vlammen al uit het dak en bleek dat er ook twee nabij gelegen woningen werden bedreigd. We hebben meteen alle energie aangewend om die te behouden." Dat is gelukt, al hebben de woningen wel wat rook- en waterschade opgelopen. "Maar de bewoners, die in de buurt zijn opgevangen, kunnen gauw weer terug", aldus Bosklopper.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

NL-alert

Vanwege de forse rookontwikkeling werd er rond 02.30 uur een NL Alert verstuurd. Omwonenden kregen daarin het advies om binnen te blijven en ramen en deuren te sluiten. De waarschuwing is inmiddels ingetrokken.

Ook was een afrit van de snelweg A7 enige tijd afgesloten, omdat er een brandweerslang over de weg lag om water uit het Winschoterdiep te halen. De afrit is om 7.00 uur weer opengegaan.