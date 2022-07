Van Rijthoven kan geweldige grasvorm niet doorzetten en verliest in Newport

Tim van Rijthoven is op het gras van Newport al in de eerste ronde gestrand. Hij verloor met 6-7 (7), 6-4, 3-6 van Mitchell Krueger. De Amerikaan (ATP-146) kwam op Wimbledon niet door de kwalificatie,

Van Rijthoven, de nummer 103 op de wereldranglijst, haalde er de achtste finales, waarin Novak Djokovic te sterk was. Van Rijthoven leverde meteen zijn opslag in, maar brak later terug.

Drie breaks

In de tiebreak boog hij 1-4 om in 5-4,miste hij op 6-5 een setpoint, waarna hij de set toch nog verloor. Ook in de tweede set was de eerste break voor Krueger en brak Van Rijthoven terug. Nu benutte hij wel zijn setpoint.

In set drie bleken drie breaks van Krueger te veel voor Van Rijthoven.