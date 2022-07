President ontvlucht Sri Lanka, noodtoestand en avondklok afgekondigd

In Sri Lanka is de noodtoestand uitgeroepen door premier Ranil Wickremesinghe. Hij is waarnemend president nu president Gotabaya Rajapaksa het land is ontvlucht. Zaterdag bestormden woedende demonstranten de ambtswoningen van zowel president Gotabaya als de premier. Sindsdien was Gotabaya ondergedoken, maar afgelopen avond vloog hij met zijn vrouw en twee bodyguards naar Malé, de hoofdstad van de Maldiven. Hij had eerder toegezegd dat hij vandaag zou aftreden.

Toen bekend werd dat de president het land was ontvlucht, trokken duizenden mensen de straat op in Colombo. Ze scandeerden 'Gota dief! Gota dief!', refererend naar zijn bijnaam. Honderden trokken naar het kantoor van premier Wickremesinghe. Zij eisen ook zijn vertrek. Protestleiders zien hem als bondgenoot van de president en diens invloedrijke familie. Ze waarschuwden voor een 'beslissende aanval' als Wickremesinghe vanmiddag niet vertrekt.

De premier heeft de noodtoestand uitgeroepen voor het hele land. In de westelijke provincie, rond hoofdstad Colombo, geldt een avondklok.

Diepe economische crisis

In Sri Lanka is het al tijden onrustig; er zijn geregeld massale demonstraties tegen de regering die verantwoordelijk wordt gehouden voor de diepe economische crisis. In het land is een groot tekort aan onder meer voedsel, brandstof en medicijnen. Ook is de inflatie torenhoog, evenals het begrotingstekort.

De verwachting is dat de protesten in Sri Lanka nog enige tijd aanhouden. Demonstranten eisen verregaande hervormingen. Zo moet de president, wie dat ook wordt, aanzienlijk minder macht krijgen.

Volgens de BBC is niet alleen de president naar het buitenland uitgeweken. Ook zijn broer, minister Basil Rajapaksa van Financiën, zou het land zijn ontvlucht. Hij heeft ook een Amerikaans paspoort en is mogelijk naar de VS gevlucht. Overheidsbronnen spreken dit volgens persbureau Reuters tegen. De broers Rajapaksa worden door de demonstranten van verregaande corruptie beschuldigd.

Nog altijd bezetten demonstranten het presidentieel paleis: