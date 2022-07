Britse onderzoekscommissie: misbruikschandaal Telford ging decennialang door

Commissievoorzitter Crowther spreekt van een "verschrikkelijk lijden van generaties kinderen". Volgens hem hebben meerdere slachtoffers aan de commissie verteld hoe volwassen mannen eerst hun vertrouwen probeerden te winnen, waarna dat "meedogenloos" werd geschaad.

De mannen richtten zich op kwetsbare kinderen, voor wie ze bijvoorbeeld eten, alcohol of sigaretten kochten. Vaak probeerden ze het meisje in kwestie zo ver te krijgen dat die hun "vriendinnetje" zou worden. Als tegenprestatie voor de cadeaus lieten ze de kinderen vervolgens seksuele handelingen uitvoeren, zo staat in het rapport.

Ongewenst zwanger

Sommige meisjes raakten zwanger nadat ze waren verkracht, aldus de commissie. Ook ontvingen veel slachtoffers en hun familie doodsbedreigingen als ze probeerden het misbruik te halt toe te roepen.

In het rapport wordt de situatie van een 16-jarig meisje genoemd. Zij raakte ongewenst zwanger van taxichauffeur Azhar Ali Mehmood, toen ze 14 jaar was. Twee jaar later stak Mehmood het huis van het meisje, haar zus en moeder in brand. Ze kwamen daarbij alle drie om het leven. Mehmood kreeg in 2001 een levenslange gevangenisstraf opgelegd.

Klokkenluiderslijn

De commissie heeft tientallen aanbevelingen gedaan om een misbruikschandaal als dit in de toekomst te voorkomen. Zo zou er een 'klokkenluiderslijn' moeten komen om anoniem informatie te kunnen doorgeven. Ook raadt de commissie betrokken organisaties aan om beter samen te werken en informatie uit te wisselen. Uit het onderzoek komt naar voren dat dat niet voldoende is gebeurd.

De politie van West Mercia biedt naar aanleiding van het rapport "ondubbelzinnig" haar excuses aan voor de gebeurtenissen in het verleden. Politiechef Richard Cooper zegt dat hij sorry wil zeggen tegen alle slachtoffers. "Onze acties bleven ver achter bij de hulp en bescherming die jullie van ons had moeten krijgen. Het was onaanvaardbaar, we hebben jullie teleurgesteld."

Volgens Cooper heeft de politie nu teams die zich bezighouden met het voorkomen en aanpakken van kinderuitbuiting. Ook wordt beter samengewerkt met kinderbeschermingsorganisaties, zegt hij.