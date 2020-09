Levenslang voor aanslagpleger nachtclub Istanbul

De Turkse rechtbank heeft een levenslange gevangenisstraf opgelegd aan de man die in de nieuwjaarsnacht van 2017 een aanslag pleegde op een nachtclub in Istanbul.

De Kirgizische Oezbeek Abdoelkadir Masjaripov schoot tijdens een nieuwjaarsfeest in de exclusieve nachtclub Reina 39 mensen dood. Onder de doden waren 25 buitenlanders, onder wie zeven Saudiërs. 79 mensen raakten gewond.

De aanslagpleger werd twee weken later gearresteerd, waarna hij verklaarde in opdracht van terreurorganisatie IS te hebben gehandeld. De aanslag zou een wraakactie zijn voor de Turkse militaire betrokkenheid in de Syrische burgeroorlog.

Op bewakingsbeelden was te zien hoe de Oezbeek de nachtclub al schietend binnenkwam: