Hockeysters ontsnappen aan vroege WK-uitschakeling tegen België

Kort voor het einde van het eerste kwart verijdelde de Belgische doelvrouw Elena Sotgiu een kans voor Maria Verschoor en even later stopte ze de eerste Nederlandse strafcorner, ingeschoten door Yibbui Jansen, met de voet.

Met het bereiken van de laatste acht was voor België, dat in de tussenronde had afgerekend met Chili, het WK eigenlijk al geslaagd. Maar dat betekende niet dat de zuiderburen zich bij voorbaat al bij uitschakeling door de titelhouder en olympisch kampioen had neergelegd. De ploeg van de Nederlandse coach Raoul Ehren wist Oranje lang in toom te houden.

In het tweede kwart mocht Nederland drie keer aanleggen voor een strafcorner. Zowel Jansen als Frédérique Matla stuitte op Aisling D'Hooghe, die Sotgiu was komen aflossen, waarna Matla ook nog een keer naast schoot. Laura Nunnink testte de keepster ook nog een keer, maar die stond andermaal paraat.

Pas halverwege het derde kwart verdiende België een eerste strafcorner, maar die was wel meteen goed besteed aan de underdog. Stepanie Vandeborre pushte richting het Nederlandse doel waar Alix Gerniers vlak voor Josine Koning de doelvrouw met een tip-in verraste: 1-1.

Lange rush

Er moest een tandje bij bij Nederland en dat gebeurde ook, maar veel leverde dat lange tijd nog niet op. Totdat Freeke Moes aan een lange rush over links begon die eindigde bij de achterlijn met een passje richting Verschoor. De bal rolde echter via de voet van de Belgische keepster het doel in: 2-1, met nog twaalf minuten op de klok.

Het werd weer billenknijpen voor Oranje toen België een tweede strafcorner kreeg. En niet ten onrechte, want Gerniers was andermaal dicht bij de gelijkmaker. Ze tikte de omhoog gekomen bal echter over het Nederlandse doel. Nadat Moes aan de andere kant de paal had geraakt, kreeg België in de slotfase nog twee kansen via de strafcorner, maar Nederland kwam met de schrik vrij.

De tegenstander in de halve finale, die voor zaterdag op het programma staat, komt uit het duel tussen Australië en Spanje.