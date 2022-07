Vlag ondersteboven als steun voor boeren: 'Beter dan snelwegen bezetten'

Aan lantaarnpalen, langs snelwegen en achterop vrachtwagens zijn ze te zien: Nederlandse vlaggen met de blauwe baan bovenaan. Het is een teken van steun voor de boeren in Nederland en van verzet tegen de stikstofmaatregelen, maar niet iedereen is blij met deze omkering van de Nederlandse vlag.

"Er hangen hier honderden vlaggen", zegt een woordvoerder van de gemeente Nieuwkoop. In deze plaats in Zuid-Holland wonen en werken veel agrariërs. "We zijn ons nog aan het oriënteren over hoe we ermee om moeten gaan, maar we gaan de vlaggen in ieder geval niet direct eraf trekken."

In de nabijgelegen gemeente Alphen aan den Rijn hangen ook veel vlaggen ondersteboven, onder meer in de plaats Hazerswoude-Dorp. Daar zijn ze in meerdere straten aan lantaarnpalen bevestigd. "Het is dit weekend 's nachts gebeurd", vertelt een bewoonster die anoniem wil blijven. "Ik had al op Facebook gelezen dat er verderop veel waren opgehangen, dus helemaal als een verrassing kwam het niet."

In Hazerswoude-Dorp is er gemengd gereageerd op de actie van de boeren: