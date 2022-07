Onafhankelijke commissie ingeschakeld om bijbanen van wetenschappers te controleren

Minister Robbert Dijkgraaf (Wetenschap) gaat een onafhankelijke commissie laten adviseren over transparantie van de wetenschap. Dat laat hij weten in antwoord op Kamervragen over gesponsorde hoogleraren. Nieuwsuur berichtte eerder over hoogleraren die niet door de universiteit maar door een belanghebbende werden betaald, zonder dat dit was vermeld.

Dijkgraaf noemt de ontdekte gevallen 'zorgelijk'. In alle gevallen ging het om hoogleraren belastingrecht. Een hoogleraar van de Universiteit van Amsterdam nam ontslag nadat hij door Nieuwsuur werd geconfronteerd met de heimelijke sponsorpraktijk van zijn leerstoel.

Belangen bij onderzoeken

Hoogleraren mogen worden betaald door externe partijen, maar dat moet dan wel worden gemeld. Bij de Erasmus Universiteit, Universiteit Leiden, de Universiteit van Tilburg en de VU Amsterdam ging dat mis. Hoogleraren belastingrecht werden voor de uren op de universiteit betaald door hun andere werkgever.

Het ging dan bijvoorbeeld om een accountantskantoor of de Belastingdienst. De sponsoren van deze hoogleraren hadden een potentieel belang bij de onderzoeken van deze hoogleraren. Juist daarom is het belangrijk dat de financiering van de onderzoeken transparant wordt vermeld. Dat laatste gebeurde niet. Dijkgraaf noemt dat 'kwalijk'.

De minister vindt het "zorgelijk" dat bij sommige faculteiten meer gesponsorde dan niet-gesponsorde hoogleraren werken. "Dat maakt het beoefenen van onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek binnen die faculteiten kwetsbaar", schrijft Dijkgraaf in antwoord op Kamervragen.