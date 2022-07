Duitsland na zege op Spanje kwartfinalist op EK, Denemarken nog kansrijk

Duitsland heeft zich, net als gisteren de Engelse vrouwen, al na twee wedstrijden verzekerd van de kwartfinales bij het EK voetbal. De 2-0 zege op Spanje in groep B is zeer waarschijnlijk ook voldoende voor de groepswinst, waarmee bij de laatste acht het favoriete en in eigen land spelende Engeland ontlopen wordt. Spanje, dat 24 wedstrijden ongeslagen was gebleven (20 overwinningen en 113 doelpunten) maar het op het EK moet stellen zonder de geblesseerde recordinternational Alèxia Putellas en topscorer Jennifer Hermoso, zal zaterdag met Denemarken gaan uitmaken wie als nummer twee het toernooi mag vervolgen. Cadeautje Duitsland maakte indruk in hun openingswedstrijd, waarin de ploeg Martina Voss-Tecklenburg Denemarken tot figurant degradeerde en met 4-0 zegevierde. Spanje, zelf met 4-1 winnend van Finland, zou derhalve gewaarschuwd moeten zijn en zeker beducht zijn voor cadeautjes in het Brentford Community Stadium in Londen. Daar dacht doelvrouw Sandra Paños kennelijk anders over. Ze schoof al in de derde minuut de bal in de voeten Klara Bühl, die een Spaanse aanvoerster Irene Paredes omspeelde en met een diagonale schuiver de score opende. En daarmee herhaalde de geschiedenis zich voor de Spaanse ploeg, die ook tegen Finland al vroeg (na 48 seconden zelfs) tegen een achterstand aankeek.

Klara Bühl haalt uit voor de 1-0 - AFP

Die schade kon tegen Finse vrouwen ruimschoots gerepareerd worden en ook nu trok Spanje het initiatief naar zich toe. Lucía García Cordoba verscheen vrij voor Merle Frohms, maar de doelvrouw wist de spits zodanig naar de zijkant te manoeuvreren dat afronden een te lastige opgave werd. Mariona Caldentey zag een poging van afstand net langs de kruising zeilen. Eerste Duitse hoekschop Het fysieke sterkere Duitsland stelde daar niet zo gek veel tegenover, maar kwam na een halfuur wel op 2-0. Dit keer via een kopbal van aanvoerster Alexandra Popp, die de eerste de beste Duitse hoekschop binnenknikte. Aitana Bonmatí had ervoor kunnen zorgen dat Spanje niet helemaal in zak en as naar de kleedkamer sjokte, maar haar boogbal ging voorlangs.

Alexandra Popp viert haar treffer tegen Spanje - AFP

De eerste opwinding in de tweede helft was vooral van Duitse makelij. Popp meende onreglementair te worden gestuit door laatste slot op de deur Paredes en vond een vrije trap én rode kaart op zijn plaats. De Française Stéphanie Frappart, die ook in november als arbiter op het mannen-WK van de partij zal zijn, zag er echter niets in. Het degelijke Duitsland beperkte zich tot het verdedigen van de comfortabele voorsprong en kon ook vertrouwen op Frohms die met een knappe redding een volley van Mariona onschadelijk maakte. Zelfs een - nutteloze - eretreffer zat er, ondanks maar liefst 67% balbezit, niet in voor Spanje. Denemarken houdt zich op kwartfinales Denemarken revancheerde zich enigszins voor de kansloze nederlaag tegen Duitsland waarmee de verliezend finalist van 2017 het toernooi in Engeland was begonnen. Hun tweede duel in groep B leverde in Milton Keynes een 1-0 zege op tegen Finland, dat daardoor op nul punten is blijven staan.

Bekijk de hoogtepunten van de EK-wedstrijd tussen Denemarken en Finland. - NOS

Zo machteloos als Denemarken zich vrijdag toonde, zo energiek begon de ploeg aan het Scandinavische duel met de Finse vrouwen. Met name de ervaren Nadia Nadim, bezig aan haar vierde EK, was bedrijvig en zorgde in de beginfase voor gevaar. De 34-jarige in Afghanistan geboren aanvalster creëerde in de negende minuut een schietkans voor zichzelf, maar mikte recht op Tinja-Riikka Korpela af. Een minuut later reageerde de Finse doelvrouw knap op een intikker van Nadim, die de bal net niet genoeg kracht wist mee te geven om de score te openen.

De Deense Nadia Nadim haalt uit - Getty

Daarna beet Finland wat meer van zich af. Dreigend werd het echter nauwelijks. Maar ook Denemarken, met wereldtopper Pernille Harder in de gelederen, moest het doen met nog slechts één geslaagde aanval, waarna de schietende Katrine Veje verzuimde een hoek te kiezen. Rebound Na rust moest het publiek, dat volop de ruimte had in het voor 30.000 toeschouwers bedoelde stadion, een kwartier wachten voordat er weer van enige opwinding sprake was. De Finse Ria Oling probeerde het tevergeefs van afstand, terwijl de vrijgespeelde Deense Sofie Junge-Pedersen zonder succes met een gekruld schot de bovenhoek zocht. Harder bediende kort daarop Karen Holmgaard, maar de invalster wachtte te lang met haar uithaal om de uitgelopen Korpela te verschalken. De verdiende voorsprong kwam er door toedoen van dezelfde speelsters in de 72ste minuut alsnog. Holmgaard kopte bij de tweede paal tegen de lat, waarna aanvoerster Harder zich, eveneens met het voorhoofd, over de rebound ontfermde.

Stine Larsen op de grond - AFP