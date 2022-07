Deense voetbalsters revancheren zich met broodnodige zege op Finland

Denemarken heeft zich enigszins gerevancheerd voor de kansloze 4-0 nederlaag tegen Duitsland waarmee de verliezend finalist van 2017 het EK voetbal in Engeland was begonnen. Het tweede duel in groep B leverde dinsdagavond in Milton Keynes een 1-0 zege op tegen Finland, dat daardoor op nul punten is blijven staan.

Zo machteloos als Denemarken zich vrijdag toonde tegen Duitsland, zo energiek begon de ploeg aan het Scandinavische duel met de Finse vrouwen. Met name de ervaren Nadia Nadim, bezig aan haar vierde EK, was bedrijvig en zorgde in de beginfase voor gevaar.

De 34-jarige in Afghanistan geboren aanvalster creëerde in de negende minuut een schietkans voor zichzelf, maar mikte recht op Tinja-Riikka Korpela af. Een minuut later reageerde de Finse doelvrouw knap op een intikker van Nadim, die de bal net niet genoeg kracht wist mee te geven om de score te openen.