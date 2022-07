In beeld: hitte en droogte in Zuid-Europa, met bosbranden tot gevolg

Het is droog en heet in Europa. In verschillende landen leidt dat tot problemen, zoals in Portugal en Frankrijk, waar bosbranden de natuur verwoesten. In andere landen zoeken mensen verkoeling omdat het uitzonderlijk warm is. In delen van Spanje loopt de temperatuur op tot 43 graden.

Italië:

Vanwege de aanhoudende droogte in Italië staan sommige rivieren op het laagste peil in 70 jaar. Het omringende landbouwgebied, dat afhankelijk is van het rivierwater, is grotendeels uitgedroogd. De boeren zijn bang dat de oogst dit jaar tegenvalt.